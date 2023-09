"Chcą nas wykurzyć z domów". Strażacy podpalili budynki na budowie CPK

Do sprawy odniósł się rzecznik CPK Konrad Majszyk. - Informacje o rzekomym "podpalaniu domostw" i "zastraszaniu ludności" tyle mają wspólnego z rzeczywistością co newsy z Radia Erewań. Fakty są takie, że na początku września Państwowa Straż Pożarna z Grodziska Mazowieckiego i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu grodziskiego wzięli udział w ćwiczeniach prowadzonych z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym "BOA". To współpraca standardowa - policja współpracuje w ten sposób z wieloma podmiotami wchodzącymi w skład MSWiA - przekazuje w rozmowie z Wirtualną Polską.