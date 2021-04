Straż zamiast karetki coraz częściej. Jest raport

W marcu 2021 roku strażacy brali udział w 963 tzw. izolowanych zdarzeniach ratownictwa medycznego, czyli w zdarzeniach, do których normalnie wyjeżdża zespół ratownictwa medycznego, ale z jakichś przyczyn karetka nie może dotrzeć na miejsce - wynika z informacji przekazanych PAP przez Państwową Straż Pożarną.

To o kilka razy więcej niż w lutym, kiedy było 290 takich wyjazdów. Jak zauważa agencja, przed pandemią, w całym 2019 roku strażacy-ratownicy brali udział w ok. 1,9 tys. takich wyjazdów. W 2020 roku ta liczba sięgnęła 3,3 tys.

Do tej pory - od stycznia do marca włącznie - zanotowano niemal 1,6 tys. wyjazdów do pacjentów w zastępstwie pogotowia ratunkowego.