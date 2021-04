Radiowóz zamiast karetki. Akcja bielskich strażaków i policjantów

Bezprecedensowa sytuacja. Pacjent do szpitala pojechał radiowozem

Strażacy i pomagający im policjanci podjęli bezprecedensową decyzję, by wbrew wszelkim procedurom przetransportować mężczyznę do szpitala radiowozem. W eskorcie wozu strażackiego funkcjonariusze zawieźli poszkodowanego do Wojewódzkiego szpitala w Bielsku-Białej. Z informacji serwisu bielsko.info wynika, że to pierwszy przypadek w historii województwa, by to policja przewoziła pacjenta do placówki medycznej.