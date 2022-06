"Straszne kłamstwa”. Co z tymi Niemcami? Analiza z PISM musi niepokoić Polskę

Putin chce połączyć okupowane terytoria Ukrainy w kolejny okręg Federacji Rosyjskiej - podał niezależny portal rosyjski Meduza. Sytuacja na froncie nie jest optymistyczna dla Kijowa. - Ale to się może zmienić, kiedy dotrze tam wreszcie ta ciężka broń, którą zadeklarowały państwa Zachodu - powiedział w programie "Newsroom" WP Danel Szeligowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pytany o brak zapowiadanych dostaw broni z Niemiec, ekspert stwierdził wprost, że kanclerz Olaf Scholz uciekł się do kłamstwa. Odnosząc się do Angeli Merkel, Szeligowski ocenił, że była kanclerz od początku opierała politykę wobec Rosji na błędnych założeniach. - Niemcy boją się słabej Rosji i tego, że jeśli się rozpadnie, to nie będzie wiadomo, kto będzie kontrolował broń nuklearną - zauważył też analityk PISM. Warto przypomnieć, że podobne stanowisko państwa zachodniej Europy zajmował w latach 90. XX w. Więcej w rozmowie Mateusza Ratajczaka.

