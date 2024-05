Strajk okupacyjny w Sejmie. Kaczyński zabrał głos

Kaczyński powiedział, że postulaty rolników mają pełne poparcie PiS. - To jest deklaracja wiarygodna, bo będąc przy władzy to zrobiliśmy. To jest sprawa zamknięcia granicy z Ukrainą na tego rodzaju import. I podjęcia z Ukrainą rozmów na temat uregulowania tej sprawy. Nie może być tak, że to jest kosztem niszczenia polskiego rolnictwa - mówił Kaczyński.