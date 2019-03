Strajk nauczycieli. W sieci rozchodzi się plakat uczniów

"Państwo, które nie dba o nauczycieli i lekarzy, może się już likwidować". Tak brzmi hasło z plakatu uczniów, popierających strajk nauczycieli. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz pochwalił się nim w sieci.

Strajk nauczycieli rozpocznie się już 8 kwietnia i ma potrwać do odwołania. Nie wiadomo jeszcze, ile szkół do niego przystąpi. To będzie wiadomo po referendum w tej sprawie.