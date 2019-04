Strajk nauczycieli. Przedsiębiorca wywiesił kartkę: "strajkujących ani innych pasożytów nie obsługujemy"

Zachowanie właściciela zakładu z częściami do samochodów w Starogardzie Gdańskim wywołało oburzenie. Swoją niechęć do strajku mężczyzna przelał na pracę. Wywiesił kartkę: "Nie obsługujemy strajkujących nauczycieli ani innych pasożytów". Później nieco zmodyfikował jej treść.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Strajk nauczycieli wciąż trwa (East News, Fot: Piotr Hukalo/Eastnews)

"Nie obsługujemy strajkujących nauczycieli ani innych pasożytowi i szantażystów" - tak dokładnie brzmiała pierwotna treść komunikatu Piotra Szarmacha. Umieścił go na kartce, a ją wywiesił na drzwiach swojego zakładu z częściami do samochodów w Starogardzie Gdańskim. W ten sposób dobitnie wyraził swój stosunek do protestu, który rozpoczął się 8 kwietnia i wciąż trwa.

Długo jednak kartka nie wisiała. Szarmach zmienił ją na inną. "Nie" zastąpił "już obsługujemy". Zostawił natomiast najbardziej kontrowersyjny fragment o "pasożytach".

W rozmowie z portalem tvn24.pl przedsiębiorca wytłumaczył się ze swoich działań. Jak podkreślił, wywieszając kartkę zaprotestował przeciwko temu, "jak odbiera się dzieciakom i młodzieży podstawowe prawo do nauki, jakie gwarantuje konstytucja, a jednocześnie tych dzieciaków, tą młodzież bierze się jako zakładników".

Zobacz także: Jak Anna Zalewska przeżywa strajk nauczycieli? Joanna Lichocka tłumaczy

Skąd zmiana zdania w sprawie obsługi strajkujących nauczycieli? - Jako że egzaminy w ostatnim dniu odbyły się, zakłócenia były, ale odbyły się, my wtedy również złagodziliśmy tę formę protestu. Obsługujemy wszystkich klientów. Zobaczymy, jak potoczy się sytuacja - wyjaśnił Szarmach.

Choć wywieszenie kartki spotkało się z oburzeniem, według przedsiębiorcy nie jest ona obraźliwa. - To bardziej forma artystycznego wyrazu - zaznaczył.

"Ponury żart"

Nie przekonuje to jednak Marka Konkolewskiego, radnego Koalicji Obywatelskiej Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim. Jego zdaniem to, co zrobił Szarmach, to przykład mowy nienawiści.

- Ja to traktuję w kategorii ponurego żartu. (...) Nie może dyskryminować swoich klientów ze względu na wiek, płeć, poglądy polityczne, wyznanie, religię, ale także zawód wykonywany. Jest to naruszenie podstawowych dóbr osobistych i w tej sytuacji takiemu przedsiębiorcy, jeżeli okazałoby się, że to nie jest żadna prowokacja, że taka osoba świadomie powiesiła takie ogłoszenie, grozi kara grzywny nawet do pięciu tysięcy złotych . (...) Jeżeli ktoś czuje się urażony, a ma takie prawo, może złożyć sprawę do sądu.

Źródło: tvn24.pl