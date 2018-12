Strajk nauczycieli. Ogromne problemy w szkołach. Rodzice mogą wziąć zasiłek

Od poniedziałku strajkują nauczyciele i wychowawcy. Wielu rodziców musiało zapewnić opiekę swoim dzieciom w domu. Okazuje się, że gdy zamykają szkołę lub przedszkole, można wnioskować o zasiłek ZUS.

W poniedziałek wielu nauczycieli w szkołach i przedszkolach nie przyszło do pracy. Są na zwolnieniach lekarskich. Tylko w jednej szkole na warszawskim Bemowie około 100 opiekunów poinformowało dyrekcję o swojej chorobie.

Już wtedy wiadomo było, że chodzi o masowy protest. We wtorek stało się to faktem. Sławomir Broniarz, szef Związku Nauczycielstwa Polskiego przekazał mediom, że zaczynają ogólnopolską akcję protestacyjną. - Nie zachęcamy do chorowania, ale popieramy dbanie o zdrowie – zapewnił Broniarz. - O tym, czy ktoś jest chory czy zdrowy, decyduje lekarz. Jestem pewien, ze żaden nauczyciel nie nadużywa uprawnień - dodaje.