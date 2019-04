Strajk nauczycieli. Michał Dworczyk odpowiada Lechowi Wałęsie

"Wytrzymajcie!" - zaapelował Lech Wałęsa z synem Jarosławem do strajkujących nauczycieli. Co na to szef KPRM Michał Dworczyk? - Pytanie, czy drogą wyjścia... Rozwiń