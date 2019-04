Strajk nauczycieli i "okrągły stół". Pierwsza Dama nie weźmie udziału w obradach. Będzie delegacja

Jak ustaliła Wirtualna Polska w Pałacu Prezydenckim, Agata Kornhauser-Duda – wbrew pojawiającym się pogłoskom – nie weźmie udziału w obradach "okrągłego stołu" ws. systemu edukacji. Te mają się odbyć w piątek na PGE Narodowym w Warszawie. Wedle naszych informacji, prezydent Andrzej Duda wyznaczył już swoją delegację.

Według informacji WP, para prezydencka zdecydowała się wyznaczyć delegację – będą to doradcy Andrzeja Dudy w sprawach edukacji. Jak słyszymy, delegacji przy "okrągłym stole" będzie przewodniczyć prof. Andrzej Waśko.

To były wiceminister edukacji w pierwszym rządzie PiS. Od 2017 roku Waśko doradza prezydentowi ds. wdrażania reformy oświaty.

W Pałacu Waśko jest niezwykle ceniony; dlatego ustalono, że to on właśnie będzie "głosem prezydenta" podczas piątkowych obrad.

Premier Mateusz Morawiecki po fiasku rozmów związków nauczycielskich z rządem zaproponował zorganizowanie po świętach Wielkiej Nocy "okrągłego stołu" na temat oświaty. Mówił, że do dyskusji chce zaprosić środowiska nauczycielskie, ekspertów, pedagogów, wychowawców, ale także rodziców, związkowców i pracodawców.

– To ma być nowe otwarcie i pokazanie, że chcemy rozmawiać – mówią przedstawiciele rządu.

Kancelaria Premiera do rozmów przystąpi z pozycji pewnych. Dzięki specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, którą przygotował rząd – a która zostanie w trybie błyskawicznym uchwalona przez Sejm – PiS nie dopuści do tego, by egzaminy maturalne się nie odbyły.