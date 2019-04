Strajk nauczycieli 2019. Beacie Mazurek "puściły nerwy". Jest odpowiedź

Strajk nauczycieli 2019 był tematem nocnych obrad w Sejmie. Padło sporo mocnych słów, ale najszerzej komentowana jest wypowiedź rzeczniczki PiS Beaty Mazurek do Krystyny Skowrońskiej. Posłanka PO przyznaje, że jest jej przykro i nie spodziewa się przeprosin.

- Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani - powiedziała Beata Mazurek do Krystyny Skowrońskiej. Te słowa są szeroko komentowane w mediach społecznościowych . Głos w sprawie zabrała też najbardziej zainteresowana - posłanka PO.

Skowrońska w rozmowie z portalem natemat.pl przyznaje, że "jest jej przykro". Deklaruje, że przyjmie przeprosiny, ale nie wierzy, że je usłyszy. - Mam raczej skromne oczekiwania - stwierdza. Jak dodaje, mówi to na podstawie zachowania innych przedstawicieli PiS.

- Całe życie walczyłam o dobrą, merytoryczną debatę publiczną. Nie opamiętał się wiceminister Jaki, który porównywał nauczycieli do Wehrmachtu, nie zmitygował się premier Morawiecki, który obrażał sędziów za granicą - mówi Skowrońska. I dodaje: - Może opamięta się chociaż Beata Mazurek.

Zobacz także: „Aktorstwo to jego atut”. Były wiceszef MSZ wymienia zalety nowego prezydenta Ukrainy

I tłumaczy, że słowa Mazurek to odpowiedź na wystąpienie Skowrońskiej, w którym zwróciła uwagę na to, że posłowie opozycji nie mogli prostować "nieprawd", wypowiadanych przez obóz rządzący. - To niesprawiedliwe i szkodliwe dla debaty publicznej - ocenia.