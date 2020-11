Strajk Kobiet. W sobotę kolejne protesty

- W 102. rocznicę naszej niepodległości idziemy w imię nas wszystkich - my, wnuczki tych, które wystukały sobie tę niepodległość parasolkami - napisał na swoim Facebooku Strajk Kobiet. Symboliczną ilustracją wydarzenia jest głowa w policyjnym białym kasku, z błyskawicą na przyłbicy. To nawiązanie do wydarzeń z ostatnich protestów, na których policja brutalnie potraktowała demonstrantów.