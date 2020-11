Strajk Kobiet. Działaczki zbierają nagrania ze środowego protestu

"Chcieliście Białorusi, to będziecie ją mieli. Prosimy o wysyłanie zdjęć z widocznym wizerunkiem wszystkich funkcjonariuszy, również tajniaków, którzy dopuszczają się przemocy wobec protestujących. Znajdziemy was wszystkich, nie zostawimy tego bez konsekwencji" - napisał na Facebooku OSK.

Strajk Kobiet. Wobec protestujących użyto siły

Przypomnijmy, że w trakcie środowej manifestacji doszło do użycia siły ze strony policji. Funkcjonariusze zaatakowali protestujących gazem - m.in. posłankę Magdalenę Biejat oraz założycielkę Strajku Kobiet - Martę Lempart.

W tłumie protestujących znaleźli się tajniacy z pałkami teleskopowymi, których użyto wobec demonstrantów. Mężczyźni byli zamaskowani i mieli na sobie ubrania cywilne, a u części z nich dostrzec można było opaski z napisem "Policja". Do sieci od kilku dni trafiają nagrania, na których widać akty przemocy, których dopuścili się funkcjonariusze.

Na żadnym z protestów organizowanych przez Strajk Kobiet nie doszło do takich wykroczeń, uczestnicy demonstracji nie dopuszczali się żadnych aktów przemocy. Mimo to do spacyfikowania protestujących wysłano w środę oddziały cywilnych policjantów z pałkami.