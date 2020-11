Strajk kobiet. Brutalne zachowanie policji. "To może się skończyć rozlewem krwi"

- Wykorzystanie takich oddziałów świadczy tylko o jednym – o zaostrzeniu podejścia linii policji do pokojowych zgromadzeń. Takie siły wykorzystuje się, kiedy mamy do czynienia z agresywnym tłumem zagrażającym życiu i zdrowiu policjantów albo przy dewastacji mienia. Tutaj czegoś takiego nie było. Nie widziałem, żeby protestujący byli agresywni - mówi Wirtualnej Polsce gen. Adam Rapacki.

- Użycie po cywilnemu policjantów, którzy są wyposażeni w ostrą broń, może się skończyć rozlewem krwi. W sytuacji, kiedy oni są wewnątrz tłumu, towarzyszą temu emocje, a ich życie lub zdrowie może być zagrożone, broniąc się - wyciągną broń. To może się wymknąć spod kontroli, byłaby to niebezpieczna eskalacja - uważa Rapacki.

- W środę na ulicach Warszawy były ogromne siły policyjne. Takiej liczby funkcjonariuszy jeszcze nie widziałem. To było kilka tysięcy policjantów ściągniętych z różnych regionów Polski i reprezentujących różne formacje policyjne. Widać było, że ściągnięto ich, by legitymować uczestników protestu. A w ślad za legitymowaniem pójdą zapewne wnioski o ukaranie do sądu i sanepidu. Widać wyraźną zmianę taktyki do zabezpieczenia tych zgromadzeń. Tu już nie chodzi o zabezpieczenie, tylko o zniechęcenie uczestników. Najwyraźniej wytyczne idą z góry, od władz partii rządzącej. Należy się spodziewać represyjnych skutków protestu - ocenia Rapacki.