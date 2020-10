Strajk kobiet w całej Polsce. Oświadczenie abp. Gądeckiego

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki wydał specjalne oświadczenie zatytułowane: "po niedzielnych profanacjach kościołów". Przekonuje do wyrażania swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, z poszanowaniem godności każdego człowieka. Zachęcił wszystkich do dialogu na temat sposobów ochrony prawa do życia oraz praw kobiet, a dziennikarzy i polityków poprosił o nieeskalowanie napięć, w poczuciu odpowiedzialności za pokój społeczny.

Przewodniczący Episkopatu w oświadczeniu przypomniał, że stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. Zacytował Encyklikę Jana Pawła II Evangelium Vitae: " Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta".