Strajk Kobiet. Rafał Trzaskowski: Jarosław Kaczyński wydał rozkaz

– To jest coś absolutnie niebywałego. Dwa tygodnie temu widać było na ulicach przy Strajku Kobiet, że policja starała się zachowywać powściągliwość. Natomiast Jarosław Kaczyński wraz ze swoimi ministrami wydał, widać, rozkaz, żeby policja zachowywała się zupełnie inaczej. Wczoraj absolutnie, w mojej ocenie, mieliśmy do czynienia z przekroczeniem uprawnień – mówił Rafał Trzaskowski.

– W momencie kiedy faszyści podpalali i niszczyli Warszawę, wtedy policja twardo zainterweniowała i słusznie, bo wtedy naprawdę miała do czynienia z chuliganami. Za to Jarosław Kaczyński miał olbrzymie pretensje do policjantów, że nie traktują tak samo kobiet. No i tak się wczoraj skończyło niestety - oświadczył polityk.

- To wszystko jest odpowiedzialność tego jednego człowieka, który wydzierał się wczoraj na opozycję, że to opozycja ma krew na rękach, a to przecież on prowokuje te wszystkie wydarzenia na ulicach miasta, tylko i wyłącznie po to, żeby przykryć swoją krańcową indolencję i brak profesjonalizmu w radzeniu sobie z epidemią w tych trudnych dla nas wszystkich miesiącach – dodał Rafał Trzaskowski, nawiązując do wczorajszego przemówienia wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.