Strajk Kobiet. Marta Lempart: dla młodych ludzi Jarosław Kaczyński jest żartem

Strajk Kobiet. Marta Lempart wskazuje różnicę w odbiorze Jarosława Kaczyńskiego

Lempart zaznacza, że "PiS przekroczył granicę śmieszności i absurdu, a kiedy młodzi się z kogoś śmieją, to oznacza początek jego końca". - Dla nas Jarosław Kaczyński jest politykiem, posłem czy byłym premierem. Dla młodych ludzi jest kompletnym żartem - stwierdziła liderka Strajku Kobiet. Mówiąc o prezesie PiS dodała, że "zachował się skandalicznie, zmuszając ludzi do protestów".

Według Lempart oświadczenie Kaczyńskiego to dla niego "największa zniewaga i upokorzenie, bo polityk musiał przyznać, że ktoś się z nim nie zgadza i przeciwko niemu protestuje". Działaczka odniosła się również do manifestacji przed siedzibą MEN. Nawoływania do odejścia Przemysława Czarnka mają być wynikiem przekazu, który znajduje się na kartonach, transparentach, czy tego, co mówią młodzi ludzie. - Oni nie chcą go, jako ministra - podkreśla Lempart.