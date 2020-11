Jacek Kozłowski dołącza do Szymona Hołowni. Kolejny polityk w partii Polska 2050

Jacek Kozłowski został we wtorek członkiem założycielem partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Ma pełnić funkcję wiceprzewodniczącego. Polityk zaznacza jednak we wpisie w mediach społecznościowych, że to rozwiązanie techniczne i tymczasowe. Celem ma być zorganizowanie nowej struktury politycznej i przekazanie zarządu nowym, wybranym zgodnie ze statutem władzom.

Jacek Kozłowski wyrzucony z PO za krytykę. Dołącza do partii Polska 2050 Szymona Hołowni

Wcześniej Kozłowski był członkiem PO. Podkreśla jednak, że wyczerpała się zdolność tego ugrupowania do spowodowania zmiany politycznej. Polityk przyznaje, że swoje obawy w tej kwestii wyrażał przed wyborami w 2015 r. Następnie krytykował - występujące jego zdaniem w PO - nepotyzm, ustawianie wyborów, zanik debaty wewnętrznej i intelektualnej pracy w Platformie Obywatelskiej, za co został dyscyplinarnie wyrzucony.

"Jestem przekonany, że ruch, który powstaje wokół Szymona Hołowni przybliża nas do głębokiej zmiany, jakiej potrzebuje po trzydziestu latach od transformacji polska polityka" - pisze Kozłowski. Zaznacza, że Polska 2050 prezentuje bliskie mu wartości. Były wojewoda podkreśla, że chce "dzielić się z młodszymi swoim doświadczeniem po to, by doprowadzić do jak najszybszej zmiany w Polsce".