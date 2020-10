Sondaż IBRiS. PiS wciąż z największym poparciem, zyskuje ruch Hołowni

Największe poparcie wśród wyborców nadal posiada PiS. Swój głos na ugrupowanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego chciałoby oddać głos 37 proc. badanych. Niemal 11 punktów proc. do lidera traci Koalicja Obywatelska, która mogłaby liczyć na 26,8 proc. poparcia, gdyby wybory parlamentarne odbyły się już teraz.

Do Sejmu weszłaby również Lewica, na którą głosować chce 7,5 proc. przebadanych Polaków. Próg wyborczy przekroczyłaby też Konfederacja - partia może liczyć na 7,2 proc. poparcia. Do parlamentu nie weszłoby PSL. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza głosować chce tylko 3,8 proc. respondentów.

Sondaż IBRiS dla WP. PiS traci większość

Teraz poparcie dla największej partii w obozie Zjednoczonej Prawicy spadło do poziomu 36,1 proc. – to strata aż 5,5 punktów procentowych, co spowodowałoby, że PiS mogłoby stracić większość w Sejmie.