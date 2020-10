Strajk kobiet. Szymon Hołownia: "Kaczyński zapędzony w kozi róg"

Strajk kobiet. Szymon Hołownia: "Polski sprzed tygodnia już nie ma"

Zdaniem Hołowni protesty przetaczające się przez Polskę stały się początkiem wielkiej społecznej mobilizacji. - Mam nadzieję, że to, co widzimy to początek przebudzenia Polaków, co z resztą widzimy już w sondażach, pokazujących bardzo wysoką frekwencję. Mobilizacja powszechna nas wszystkich jest kluczem do zmiany - powiedział. - Nie wiadomo jaką siłę przybiorą protesty i jak bardzo przeformatują naszą rzeczywistość, ale tej Polski sprzed tygodnia już nie ma - dodał.