Strajk Kobiet. Kto użył pałek? "Funkcjonariusze z wydziału wiernego dobrej zmianie"

- Jest spory wkur... na to, co się stało. Najczęściej pada słowo "hańba" - mówi informator portalu gazeta.pl i dodaje, że osoba, która jako pierwsza użyła w środę pałki teleskopowej, jest znana w środowisku ze swoich problemów z agresją.

- Kiedy ma obezwładnić bandziora, to nie jest to problemem, bo nikt się nie przejmie tym, że próba oporu zostanie przerwana przy pomocy kolby. No ale na demonstracji kobiet? - opowiadał rozmówca i podkreślił, że to, do czego doszło w środę, to hańba dla antyterrorystów.