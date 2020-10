Strajk kobiet. Ataki na demonstrantów w Białymstoku, Wrocławiu i Poznaniu

Do ataku na demonstrujące kobiety doszło we Wrocławiu, Białymstoku i Poznaniu. W stolicy Dolnego Śląska, grupa zamaskowanych mężczyzn zaatakowała na skrzyżowaniu ulic Traugutta i Krasińskiego. W tłum rzucali racami i kamieniami. Doszło do pobić. Poszkodowane zostały także reporterki lokalnego oddziału "Gazety Wyborczej". Relacjonujący te zdarzenia przechodnie pisali w mediach społecznościowych, że policja nie reagowała na agresję ze strony zamaskowanej grupy.