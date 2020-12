Strajk Kobiet. Abp Jędraszewski przesadził? "Pogrąża Kościół Katolicki"

Strajk Kobiet wciąż budzi skrajne emocje. Jednym z krytyków protestów jest abp Marek Jędraszewski, który nazwał je "demonicznymi". - Co arcybiskup Jędraszewski może wiedzieć o prawach kobiet? Kolejne jego wypowiedzi pogrążają go i on tym samym pogrąża Kościół Katolicki - oceniła w programie WP "Newsroom" Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka Lewicy podkreśliła, że z danych wynika, że Kościół Katolicki w Polsce traci na znaczeniu, a sama Polska staje się coraz bardziej laicka. - Za to wszystko odpowiadają biskupi, hierarchowie, ale też zwykli księża (…). Trzydzieści tysięcy księży w Polsce milczy, nie reaguje w momencie gdy pokazywane są kolejne dowody na przestępstwa kościelne - zaznaczyła posłanka. Scheuring-Wielgus skrytykowała też ostatnie słowa kard. Stanisława Dziwisza, który powiedział, że "przebacza" Polakom ataki na jego osobę. - Fakty są faktami, a kardynał Dziwisz mąci i kłamie. Po prostu kłamie - powiedziała posłanka Lewicy.

