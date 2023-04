Strach w Rosji? Rezygnują z celebrowania ważnego święta

Przypomniał też, jak należy rozumieć każdą z wymienionych kategorii. Schrony to w pełni sprawne, hermetyczne miejsca, w których można się ukryć przed poważniejszymi zagrożeniami. "Miejsca ukrycia" to niehermetyczne schrony. Z kolei "miejsca doraźnego schronienia" to m.in. piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły - miejsca, w których konstrukcja jest na tyle odpowiednia, że można się tam schronić przed np. warunkami atmosferycznymi.