Strzelanina w Rosji. Martwi i ranni policjanci. Napastnicy uciekli

Według informacji przekazywanych przez czołowe rosyjskie media, jak TASS, RIA Novosti oraz Kommiersant, w strzelaninie zginęło trzech policjantów, a ośmiu zostało rannych. W obwodzie, gdzie doszło do wymiany ognia, wprowadzono tzw. reżim STO (reżim operacji antyterrorystycznej), co oznacza, że media mają bardzo ograniczony dostęp do informacji aż do momentu zakończenia akcji.