1 z 6 Strach przed żywiołem. Elsa to pierwszy huragan sezonu

Kuba i Floryda przygotowują się do uderzenia Elsy. To imię pierwszego huraganu w tym sezonie. Dotychczas wiadomo o co najmniej trzech ofiarach śmiertelnych żywiołu: jednej na Saint Lucia i dwóch na Dominikanie.