Strach przed koronawirusem. W Rawie Mazowieckiej dezynfekują wszystkie szkoły

Burmistrz Rawy Mazowieckiej Piotr Irla poinformował, że w mieście trwa dezynfekcja szkół. To reakcja na śmierć uczennicy miejscowej podstawówki, u której podejrzewano przypadek koronawirusa.

- Zdecydowałem o podjęciu działań profilaktycznych. Od niedzieli codziennie dezynfekowana jest jedna szkoła. Działania są prowadzone po zakończeniu lekcji, mamy siedem placówek, więc wszystko potrwa do końca tygodnia - powiedział WP Piotr Irla, burmistrz Rawy Mazowieckiej.

Burmistrz dodał, że w mieście zwiększa się liczba infekcji zwykłej grypy. Dlatego władze zaapelowały, aby osoby cierpiące z powodu infekcji pozostały w domu. Podobny apel skierowano do rodziców dzieci. Powikłania po grypie stwierdzono u innego ucznia szkoły w Rawie Mazowieckiej. Chłopiec został przewieziony do łódzkiego szpitala, gdzie najpierw przebadano go na obecność koronawirusa. Wyniki potwierdziły jednak, że jego stan zdrowia pogorszył się jedynie z powodu zachorowania na grypę.