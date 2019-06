Stowarzyszenie Wiosna podjęło uchwałę. Nowa funkcja byłej prezes

Joanna Sadzik, która była do niedawna prezesem Stowarzyszenia Wiosna będzie teraz pełnić funkcję Dyrektora Zarządzającego. Decyzję podjął nowy zarząd. Potwierdził też, że nie będzie wyciągać konsekwencji wobec osób, które informowały o nieprawidłowościach w organizacji.

Stowarzyszenie Wiosna podjęło w poniedziałek decyzję ws. uchwał formalizujących zawarte w środę porozumienie. Najważniejszym postanowieniem ma być zapewnienia reprezentatywności poszczególnych grup prowadzących projekty Wiosny. Nowy zarząd chce aby "formuła w sposób dojrzały oddawała to, czym Stowarzyszenie było w ostatnich latach - ruchem społecznym współtworzonym przez setki tysięcy osób".

Do członków Stowarzyszenia mają dołączyć reprezentanci pracowników, wolontariuszy, ekspertów i partnerów. Odbędzie się to w ramach odpowiednich uchwał Zarządu po konsultacjach z dotychczasowymi członkami Wiosny, które odbędą się przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w lipcu br. Władze zapewniają, że dołożą starań, aby organizacja była "transparentna i godna zaufania". Wszelkie umowy mają być do wglądu.