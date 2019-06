Stowarzyszenie Wiosna ma nową prezes Annę Wilczyńską

Blisko 9 godzin trwały obrady w Stowarzyszeniu Wiosna. Udało się osiągnąć porozumienie. Nowym prezesem organizacji została Anna Wilczyńska.

- Ten zarząd to jest zarząd porozumienia. Kiedy rozmawialiśmy o przyszłości Wiosny, słowo "porozumienie" padało chyba najwięcej razy na tej sali. To jest to, czego chcemy, do czego została powołana Szlachetna Paczka, żeby łączyła ludzi - powiedziała w rozmowie z RMF FM Anna Wilczyńska.