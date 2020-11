Stop LGBT. Kaja Godek zatrzymała aborcję, teraz chce zakazu parad równości

A na pytanie o to, dlaczego Fundacja Życie i Rodzina chce zakazu marszów równości, odpowiada: - Chcemy zakazu parad równości, bo łamią one porządek konstytucyjny, a konstytucja jest dla nas wartością i chcemy jej bronić.

Stop LGBT. Kaja Godek i zakaz marszów równości. "To kneblowanie obywateli"

Na początku sierpnia projekt ustawy Kai Godek komentował dla Wirtualnej Polski Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Projekt będzie kolidował z konstytucyjnym prawem wyrażania poglądów w przestrzeni publicznej, a także prawem do pozyskiwania informacji o aspektach życia społecznego i ich upowszechniania - mówił nam dr Małecki. - Projekt zmierza do tego, aby zakneblować jedną z mniejszości w Polsce, co nie powinno mieć miejsca. Nie może być tak, że zgromadzenia zakażemy tylko dlatego, że nie podobają nam się kogoś poglądy - wyjaśniał.