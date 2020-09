Parafie stracą pieniądze z Unii Europejskiej? Do Brukseli płyną skargi na "Stop LGBT"

Projekt ustawy Stop LGBT autorstwa fundacji "Życie i Rodzina" trafił do Sejmu miesiąc temu i postuluje m.in. zakaz marszów równości. Według niego w Polsce nie mogłyby odbywać się demonstracje, podczas których "kwestionowane byłoby małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny" , a demonstranci apelowaliby o "traktowanie związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób w sposób uprzywilejowany". Pisaliśmy o tym tutaj.

W zbiórkę podpisów pod projektem Kai Godek zaangażowała się część parafii w Polsce. Niektóre z nich na swoich stronach zaczęły publikować ogłoszenia o możliwości podpisania projektu po mszy świętej, a Sekretarz Generalny KEP bp Artur Miziński, zachęcał w liście do biskupów diecezjalnych do zbierania podpisów na terenach kościelnych.

Zbierania podpisów pod projektem "Stop LGBT" zakazał natomiast we wtorek na terenie archidiecezji poznańskiej abp Stanisław Gądecki.

Aktywiści, którzy zbierają informacje o "strefach wolnych od LGBT" w Polsce i umieszczają je na mapie nazwanej "Atlasem Nienawiści", teraz tworzą mapę parafii, które zaangażowały się w zbiórkę podpisów (według aktywistów jest ich już 180). Parafie, które korzystały z unijnych funduszy, aktywiści skarżą z kolei do Komisji Europejskiej.

Projekt "Stop LGBT". "Cały czas zbieramy informacje o kolejnych parafiach"

- Kościoły, które jednocześnie pobierają unijne dotacje oraz zachęcają do poparcia zakazu marszów równości łamią zasadę niedyskryminacji zapisaną w regionalnych programach operacyjnych, traktacie o unii europejskiej oraz kartę praw podstawowych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Kuba Gawron, jeden z twórców Atlasu Nienawiści.

Według aktywistów wsparcie Kościoła dla projektu Kai Godek, wykracza poza jego kompetencje. - To próba zakwestionowania przez Kościół konstytucyjnych podstaw ustroju - wyjaśnia Gawron. - Nie wiem, czy kościoły utracą pieniądze. To już zależy od unijnych urzędników. Skargom jeszcze nie został nadany bieg, ale myślę, że atmosfera sprzyja rozpoczęciu dochodzeń przez unijne instytucje - dodaje.

Do tej pory aktywiści złożyli skargi na dziewięć parafii. - Na tym się nie skończy, bo ciągle dowiadujemy się o kościołach włączających się w zbiórkę - mówi Gawron.

Do zbierania podpisów pod projektem zachęca m.in. parafia pw. św. Marii Magdaleny w Dukli, która zaproszenie do udzielania poparcia obywatelskiego projektu ustawy "Stop LGBT", opublikowała na swojej stronie. Parafia twierdzi w nim, że uczestnicy marszów równości domagają się m.in. "seksualizacji dzieci od urodzenia". O to, dlaczego parafia prowadzi zbiórkę podpisów i o możliwość utraty finansowania z UE, zapytaliśmy proboszcza parafii.