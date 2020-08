Kaja Godek chce zakazu manifestacji LGBT. Jest gotowy projekt ustawy. "Nie mówię nawet o tęczy, bo to nie jest żadna tęcza"

Kaja Godek uważa, że parady równości w Polsce nie są pokojowymi manifestacjami. - Dochodzi na nich do profanacji, prowokacji, ekshibicjonizmu, a w dodatku często biorą w nich udział dzieci. LGBT to ruch polityczny, który wciąga do swoich działań nastolatki nie do końca świadome tego, o co w tym ruchu chodzi - mówi Godek.