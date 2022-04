Kluczowa faza wojny w Ukrainie. Jens Stoltenberg: musimy przygotować się na długotrwały konflikt

Stoltenberg: nowa koncepcja strategiczna NATO musi uwzględniać rolę Chin

Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślił, że nowa koncepcja strategiczna NATO musi uwzględniać nie tylko skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale też nową rolę Chin, prowadzących coraz bardziej ekspansywną politykę w Azji Wschodniej. - Chiny posiadają drugi co do wielkości budżet obronny na świecie. Rodzi to potrzebę współdziałania NATO z partnerami z regionu Azji i Pacyfiku, przede wszystkim z Japonią - zauważył Stoltenberg.