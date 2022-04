Rosja przyznaje się do porażki i zwiększa cenzurę w wojsku. "Dowódcy wszystkich stopni napotkali opór"

Rosja wprowadza cenzurę w wojsku

Zdaniem Rosjan, korzystanie z nowoczesnych technologii prowadzi do wzrostu przypadków ujawniania dokumentów z restrykcyjnym oznaczeniem "do użytku służbowego". Dowództwo twierdzi, że walka z tym procederem jest możliwa tylko poprzez zwiększenie poziomu kontroli dostępu do informacji i komunikacji żołnierzy.