Bestialstwo Rosjan w Buczy. Ocalała Ukrainka opowiada, co zrobiono jej mężowi

Świat jest wstrząśnięty okrucieństwem Rosjan, do którego doszło m.in. w Buczy. Przerażającą historię opowiedziała ocalała Ukrainka z podkijowskiej miejscowości. Kobieta przekazała, że rosyjscy żołnierze zmusili jej męża, by ten kleknął, a następnie zabili go strzałem w głowę.