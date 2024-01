"Sto dwunasty". Bartek zmarł po zatrzymaniu przez policję

Piątek, 22 grudnia [relacja rodziców]

O 17.30 Bartek wraca do domu. Wygląda zupełnie inaczej, niż wtedy, gdy wychodził. "Mamo, zobacz, co oni mi zrobili. To nie policja, to ZOMO" - mówi. Ma podbite lewe oko, rozcięty łuk brwiowy, liczne zadrapania na ciele, wybity bark, nad lewym nadgarstkiem ślady po przypalaniu papierosami. W ręku trzyma dokumentację z SOR-u, gdzie kilka godzin wcześniej pojechał w asyście funkcjonariuszy. Przeszedł badanie obrazowe głowy, które nie wykazało urazu wewnętrznego. Dostał wypis.