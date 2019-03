Sterydy zamiast proszku do pieczenia w przesyłce z Hongkongu

Mazowieccy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przechwycili ponad 5 kilogramów sterydów anabolicznych. Nielegalne substancje zostały ukryte w opakowaniach po proszku do pieczenia.

Pakunki przyleciały do Polski z Hong-Kongu i miały trafić do odbiorców w powiecie wołomińskim. Sterydy znajdowały się w czterech paczkach. Zgodnie z dokumentami przewozowymi, miały być w nich plastikowe pojemniki, wypełnione proszkiem do pieczenia oraz wyrobu lodów. Pojemniki rzeczywiście znajdowały się w paczkach, ale ich zawartość okazała się zupełnie inna.