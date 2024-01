Sterroryzował ekspedientkę nożem. Napastnika nagrały kamery

Zaczął wymachiwać nożem w sklepie, terroryzując kasjerkę, by wykonywała jego polecenia. W Prudniku (woj. opolskie) kamery monitoringu nagrały 20 stycznia napad w sklepie na ul. Legionów, a nagranie z tego zdarzenia udostępnił profil Marcin M. Janik na Facebooku. Na materiale można zauważyć, jak tuż przed zamknięciem sklepu do drzwi zbliża się mężczyzna w kapturze i okryciem twarzy. Z początku nie wzbudza podejrzeń, bierze puszkę napoju i podchodzi do kasy. Po chwili pojawia się pracowniczka sklepu, która nie miała pojęcia, co zaraz się stanie. Napastnik wyciągnął nóż i zaczął krzyczeć, by "robić to, co każe". Spokojne zachowanie kobiety wskazuje na to, że nie do końca wierzyła, że wszystko dzieje się naprawdę. To zirytowało mężczyznę, który ruszył w jej kierunku. Kasjerka wówczas zareagowała i zaczęła wyjmować z kasy pieniądze. Napastnik wrócił, wziął kilkaset złotych, zabrał butelkę alkoholu z napojem i wyszedł. Dla Marcina Janika wypowiedział się syn tej kobiety, który apeluje o pomoc w znalezieniu sprawcy napadu z soboty 20 stycznia. "Chłopak napadł na moją mamę z nożem, może ktoś kojarzy po ubiorze" - apeluje o pomoc zaniepokojony syn. Kobieta po napadzie zadzwoniła na policję. Na miejscu pojawili się kryminalni wraz z technikiem policyjnym, który zabezpieczył odciski palców i teraz mężczyzna jest poszukiwany przez służby. Napastnikowi grozi teraz od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.