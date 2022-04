Statek z rosyjską ropą zacumuje w Rotterdamie. "Nie możemy mu zabronić"

Wcześniej jednostka nie został wpuszczona do szwedzkiego portu. Jak tłumaczy Hoekstra, było to spowodowane oporem ze strony dokerów, a nie legalną odmową władz szwedzkich. Szwedzcy dokerzy odmawiają bowiem rozładunku statków "związanych z Rosją". To dlatego Sunny Liger został przekierowany do Rotterdamu.