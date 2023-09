Starożytne rzymskie cmentarzysko. Niesamowite odkrycie z czasów Jezusa

Niesamowite odkrycie z czasów Jezusa w Strefie Gazy. Dziesiątki starożytnych grobów, w tym dwa rzadkie sarkofagi wykonane z ołowiu, zostały odnalezione na cmentarzu datowanym na 2 tysiące lat. Przypadkowo znaleźli je palestyńscy robotnicy w zeszłym roku. Od tego czasu na terenie prowadzone były wykopaliska przy wsparciu francuskich ekspertów. Miejsce okazało się być kopalnią złota dla naukowców, którzy chcą poznać bliżej przeszłość Strefy Gazy. W ocenie archeologów jest to największy cmentarz, jaki kiedykolwiek odkopano w Gazie z tego okresu. Aktualnie odkryto 135 grobów, a 100 z nich przebadano dokładniej. – Gaza to ogromne stanowisko archeologiczne. (…) Groby ujawniły ogromną ilość informacji na temat materiału kulturowego, a także stanu zdrowia ludności i patologii, na które mogła cierpieć ta populacja – wskazuje Rene Elter, francuski archeolog. Ekspert przekazał, że nekropolia obejmuje okres od I wieku p.n.e do II wieku n.e. Odnalezione ołowiane sarkofagi są wyjątkowo rzadkim znaleziskiem – naukowcy podejrzewają, że służyły do pochówku elit społecznych. Oprócz badania samych nagrobków, archeolodzy odnawiają odkopane szkielety i składają w całość odłamki glinianych dzbanów. Szczątki mają zostać przesłane do dalszych analiz, a następnie skierowane do Ministerstwa Starożytności i Turystyki.