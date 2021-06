Staroń nie została RPO. Bodnar: Senatorowie nie dostali odpowiedzi na pytania

Rzecznik odniósł się również do samej kandydatury Staroń. - Przede wszystkim mam szacunek do wszystkich senatorów, którzy się do tej debaty przygotowali i zadawali trudne pytania. (...) Moje wrażenia są chyba podobne, jak wielu obywateli. Senatorowie nie uzyskali odpowiedzi na część istotnych pytań. Delikatnie irytowało mnie pewne przeinaczanie związane z moją działalnością w kontekście spraw, którymi rzekomo się nie zajmowałem - tłumaczył.