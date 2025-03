Starcie Nawrockiego z Mentzenem. "Nie zostały przekroczone czerwone linie"

- Sławomir Mentzen ma prawo wierzyć, że to on wejdzie do drugiej tury, więc oczywiste jest to, że jeśli Karol Nawrocki trochę wchodzi na jego pole, na jego tematy czy chce mu podebrać elektorat, to on musi to odeprzeć - ocenił w programie "Tłit" Krzysztof Łapiński, były rzecznik Andrzeja Dudy. Jednocześnie wskazał, że wymierzane między kandydatami ciosy nie sa na tyle silne, by zamykały możliwość współpracy czy poparcia jednego kandydata przez drugiego w II turze. - Nie zostały przekroczone czerwone linie - ocenił. Zdaniem gościa Michała Wróblewskiego, Mentzen może odegrać podobną rolę, co w poprzednich wyborach prezydenckich Szymon Hołownia lub Paweł Kukiz; jest "na fali" i pozyskał część głosów Hołowni, ale przewagą Nawrockiego jest to, że popiera go partia, która w sondażach ma 30 proc. - Musiałoby się dużo negatywnych rzeczy zdarzyć, aby kandydat PiS nie wszedł do II tury - dodał Łapiński.

Rozwiń