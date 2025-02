Starcie na żywo w niemieckiej telewizji. "Nie jesteśmy neutralni"

– Zorganizowaliśmy już loty deportacyjne do Afganistanu i to w porozumieniu z tym reżimem – dodał później Scholz.

Liderka programowo antyimigracyjnej AfD zapowiedziała powstrzymanie nielegalnej migracji do Niemiec: – Wydarzy się to poprzez dwie rzeczy: zabezpieczone granice i deportacje. (…) Chcę dla Niemców przywrócenia działania prawa i ustaw w tym kraju.

Pytana o brak funkcjonariuszy do ochrony granicy Weidel powiedziała: – Jestem politykiem i polityczne sposoby na to istnieją.

– Nie będziemy współpracować z tą partią – zapewnił Merz. – Nie dopuszczam takiej ingerencji w niemieckie wybory federalne, a także w późniejsze formowanie rządu. Nie pozwolę amerykańskiemu wiceprezydentowi mówić mi, z kim mam rozmawiać tutaj, w Niemczech – mówił. – Bardzo jasno powiedziałem to też J.D. Vance'owi podczas naszego spotkania w Monachium: to nie wchodzi w grę - dodał.

– To skandaliczne porównanie – oburzyła się na słowa Scholza Weidel. – Uważam to porównanie za skandaliczne. Biorę to do siebie osobiście i całej partii.