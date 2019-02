Starcia na granicy Wenezueli z Brazylią. Są zabici i ranni

Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwanaście zostało rannych na granicy Wenezueli z Brazylią. Doszło tam do starć przeciwników reżimu Nicolasa Maduro z siłami rządowymi.

Jak stwierdził Maduro, transporty z pomocą "to tania pokazówka opozycji". Mają "podminować" jego władzę, a Wenezuela nie potrzebuje dodatkowej żywności i leków. - Granica z Brazylią pozostanie zamknięta do odwołania - zapowiedział Maduro. Socjalistyczny prezydent nie chce przyznać, że w kraju panuje kryzys gospodarczy i brakuje dosłownie wszyskiego.

Blokada na pomoc humanitarną

To doprowadziło do zamieszek i starć z siłami bezpieczeństwa, które otworzyły ogień do protestujących. Jak poinformował na Twitterze Juan Guaido, lider opozycji i uznawany przez Zachód przywódca Wenezueli, co najmniej jedna osoba nie żyje, a 12 jest rannych.