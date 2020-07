Stany Zjednoczone wycofują się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Senator o ruchu Białego Domu

"Nazwać reakcję Trumpa na COVID chaotyczną i niespójną to za mało. To nie będzie chronić amerykańskich żyć i interesów - to pozostawia Amerykanów chorymi, a Amerykę samotną" - dodał polityk.

Te doniesienia przekazuje również CNN, powołując się na liczne źródła. Jeden z rozmówców stacji - urzędnik z Departamentu Stanu - potwierdził, że do Sekretarza Generalnego ONZ trafiło pismo ws. wycofania USA z WHO (Światowa Organizacja Zdrowia jest agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych - przyp. red.). Jak wynika z wspomnianego dokumentu, Stany Zjednoczone mają czas na wyjście z WHO do 6 lipca 2021 roku.