Koronawirus. ONZ: takich pandemii może być coraz więcej

Potwierdza to Delia Randolph, weterynarz i epidemiolog z Międzynarodowego Instytutu Badań Żywego Inwentarza (ILRI): "Podczas gdy świat był zaskoczony wybuchem pandemii COVID-19, dla nas, którzy badamy choroby zwierząt, nie było to niespodzianką. Była to w najwyższym stopniu przewidywalna pandemia".

Od lat 30. XX wieku naukowcy obserwują "wyraźną tendencję" do rosnącej liczby ludzkich chorób – blisko 75 procent z nich to choroby odzwierzęce (zoonozy), pochodzące od dzikich zwierząt – tłumaczy Randolph. Zwierzęta hodowlane, takie jak bydło, są często pośrednikami w przenoszeniu chorób – wynika z raportu UNEP i ILRI. Ten sam raport zwraca uwagę na to, że rosnący popyt na mięso, zmiany klimatu i wzrastająca urbanizacja przyczyniają się do tego niekorzystnego rozwoju.