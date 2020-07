Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało informację o nowych zakażeniach i kolejnych ofiarach COVID-19

Koronawirus. Polska. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podaje optymistyczne informacje. I szybko studzi emocje

W ostatnim czasie przedstawiciele polskiego rządu wypowiadają się z większym optymizmem na temat zasięgu pandemii koronawirusa. - Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tej epidemii i tego wirusa. I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się go bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca, nie ma się już czego bać - powiedział w Tomaszowie Lubelskim premier Mateusz Morawiecki.