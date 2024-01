Stany alarmowe przekroczone. Poziom wody może wciąż wzrastać

Trzeci stopień alertu

Najwyższy, trzeci stopień alertu hydrolodzy wydali dla zlewni rzeki Liwiec (woj. mazowieckie) oraz dla rzeki Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry (dolnośląskie) i Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie).