Sukces krakowskiego schroniska. 123 czworonogi znalazły dom

Krakowska straż miejska również przygarnęła jednego z czworonogów. "W odpowiedzi na apel KTOZ (...) tymczasowo przyjęliśmy do swojej rodziny Mombaja! Przez najbliższe dni będzie przebywał w naszej komendzie, a całodobową opiekę nad nim będzie sprawował dyżurujący strażnik, dbając o to, by Mombaj czuł się komfortowo i bezpiecznie" - poinformowali strażnicy w mediach społecznościowych.