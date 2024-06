"Stanowiska tworzone, by zatrudnić określone osoby". Ujawniamy ustalenia ws. kontroli w państwowej agencji

- To były stanowiska tworzone, by zatrudnić określone osoby. Absolutnie nie było merytorycznego uzasadnienia do ich tworzenia. Te osoby nie prowadziły projektów, nie realizowały zadań ani nie były zaangażowane w proces, który dawałby wartość dodaną. Generowały za to gigantyczne koszty dla całej spółki, nie potrafiąc uzasadnić sensu swojego zatrudnienia - ujawnia informator Wirtualnej Polski.